بحث آلية عمل جديدة لمساعدة الأسر المحتاجة في تساوة

ناقش أعضاء جمعية عتبة الخير في تساوة، الخطة السنوية لنشاطات الجمعية، ووضع آلية عمل جديدة لمساعدة الأسر المحتاجة والحالات الاجتماعية الطارئة.

وشمل اجتماع إدارة الجمعية وعدد من المنتسبين، عرض تقرير شامل عن أبرز نشاطات الجمعية السابقة ودراسة المشاريع الصغرى، وما حققته من أهداف حسب لوائح النظام الأساسي.

وتعاني العديد من العائلات القاطنة في منطقة تساوة من أوضاع معيشية صعبة، ومنهم أهالي مدينة مرزق النازحين في تساوة الذين طالبوا في العديد من الوقفات الاحتجاجية بالالتفات إلى أوضاعهم الإنسانية القاسية.

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