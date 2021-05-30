ليبيا الان

بحث آلية عمل جديدة لمساعدة الأسر المحتاجة في تساوة

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش أعضاء جمعية عتبة الخير في تساوة، الخطة السنوية لنشاطات الجمعية، ووضع آلية عمل جديدة لمساعدة الأسر المحتاجة والحالات الاجتماعية الطارئة.

وشمل اجتماع إدارة الجمعية وعدد من المنتسبين، عرض تقرير شامل عن أبرز نشاطات الجمعية السابقة ودراسة المشاريع الصغرى، وما حققته من أهداف حسب لوائح النظام الأساسي.

وتعاني العديد من العائلات القاطنة في منطقة تساوة من أوضاع معيشية صعبة، ومنهم أهالي مدينة مرزق النازحين في تساوة الذين طالبوا في العديد من الوقفات الاحتجاجية بالالتفات إلى أوضاعهم الإنسانية القاسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك