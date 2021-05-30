غرفتا التجارة والصناعة الليبية والجزائرية توقعان اتفاقيات جديدة بين البلدين

أعلن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي.

ووقع الاتفاقية رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، مع المدير العام لغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول.

وقال الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاتفاقية تسهم في تمكين الغرف التجارية في ليبيا والجزائر وتسهيل سبل التعاون فيما بينهما، وتشجيع رعاية المنتديات والمؤتمرات التجارية والصناعية بين البلدين.

وجاءت مراسم توقيع الاتفاقية ضمن مشاركة الرعيض رفقة وزير الاقتصاد محمد الحويج في المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي بالجزائر، والذي جرى بدعوة من الحكومة الجزائرية، عقبها الإعداد له بالتنسيق بين الاتحاد والسفارة الجزائرية لدى ليبيا.

وأوضح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة أن فعاليات اليوم الأول من المنتدى الذي يختتم أعماله، غدا الإثنين، بدأت بمناقشة إمكانية إنشاء مشاريع اقتصادية تنموية في ليبيا بالتعاون مع الجزائر في عدة مجالات منها مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والتأكيد على إعادة افتتاح معبر الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر لسهولة التنقل التجاري بين البلدين، إضافة إلى استئناف الملاحة الجوية والبحرية مما يسهم في إنعاش اقتصاد الدولتين.

واستقبل رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض السفير الجزائري لدى ليبيا، كمال عبدالقادر حجازي بمقر الاتحاد منتصف مايو الجاري، لمناقشة التعاون الليبي الجزائري ومناقشة برنامج وأهداف المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي.