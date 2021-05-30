“البعثة” تُكثّف حراكها لحشد الدعم للانتخابات

يقوم المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيش” بلقاءات متواصلة مع المسؤولين؛ لحشد الدعم للانتخابات الليبية المقرر عقدها في 24 ديسمبر.

وفي آخر تحركاته، التقى كوبيش برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في طرابلس بحضور عضو المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

واستعرض اللقاء التحضيرات الجارية واستعدادات المفوضية للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وآخر مستجدات العملية السياسية، وأبدى كوبيش استعداد البعثة الأممية لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه العملية الانتخابية.

وكان كوبيش التقى، السبت، في مدينة طبرق، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي أكد بدوره ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب، وأعلن تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي.

وشدد عقيلة صالح على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري، كما تناول الجانبان آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

في غضون ذلك، بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع مستشار الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تطورات الأوضاع في ليبيا، وبحسب وزارة الخارجية الروسية فقد تبادل كوبيتش وبوغدانوف وجهات النظر حول الدفع بالعملية السياسية وفق بنود خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، ومقررات برلين الدولي، فيما أكدت الوزارة وجود زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى موسكو في الأول من يونيو للقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف.

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