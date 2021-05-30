“218” ترصد الجهود الأمنية المكثفة لتأمين مدينة سرت

رافقت كاميرا “218” سير عمل دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي داخل مدينة سرت، ودورها في استتباب الأمن ضمن خطة تأمين المدينة.

حسب الخطة الأمنية المعمول بها، وضمن التعليمات الصادرة من الإدارة العامة، فقد تم تكليف فرع البيضاء بتأمين مدينة سرت.

وتعمل دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي داخل سرت على تأمين المدينة عبر شوارعها ومفارق الطرقات، وأمام مرافقها الحيوية ومقارها الخدمية والأحياء السكنية.

وفي سياق أمني متصل داهمت عناصر البحث الجنائي فرع سرت، منزلا لأحد الخارجين عن القانون من مروجي المخدرات.

دوريات الدعم المركزي ومكتب البحث الجنائي وسرية الشرطة العسكرية. وحدات وإن تباينت تبعيتها فإن المشترك الجامع بينها تأمين مدينة سرت وضواحيها، والتفتيش المستمر على كل المخالفات القانونية، والسهر على راحة المواطن.

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