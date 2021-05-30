تخريب مسار خط هوائي لنقل الكهرباء بدائرة توزيع شمال غريان

أكدت الشركة العامة للكهرباء، تعرض مسار خط هوائي لنقل التيار الكهربائي للعبث والتخريب من قبل خارجين عن القانون ظهر اليوم الأحد.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مسار خط الكسارات من محطة 30 الرابطة بدائرة توزيع شمال غريان «تعرض للعبث والتخريب من قبل ذوي النفوس الضعيفة والمريضة».

وأوضحت أن مجموعة خارجة عن القانون قامت ظهر اليوم الأحد بالعبث والتخريب على مسار الخط الهوائي 11 ك.ف الكسارات من محطة 30 الرابطة ما أدى إلى احتراق عدة أعمدة وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الكسارات نتيجة أعمال غير مسؤولة.

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