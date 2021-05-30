مزدة تستعد لعرسها الانتخابي بـ”حملة توعية وتحفيز”

تستعد مدينة مزدة المقبلة على استحقاق انتخابي اليوم، لتكون في الموعد لاختيار مجلس بلدي لها، عبر تحفيز المشاركة الفاعلة من كافة أطياف المجتمع.

وخلال برنامج توعوي لتحفيز المواطنين للاشتراك في الانتخابات البلدية، نظمته منظمة تيسير، تعالت أصوات الحاضرين لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات وضرورة القبول بنتائج الانتخابات وما تفرزه الصناديق، مع التأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة من الجميع.

ويحلم سكان مزدة اليوم باكتساب حقوقهم التي وضعوا في أولوياتها خلق كيان سياسي مستقل للمدينة، وممارسة العملية الانتخابية بكل شفافية عبر صناديق الاقتراع لاختيار من يقودها، لتوفير ما حُرمت منه المدينة لعقد من الزمن.

وباشر شباب المدينة خطواتهم العملية بتشجيع سكان المدينة بالتسجيل في الدوائر الانتخابية التابعة للبلدية، وإيضاح طرق التسجيل المتاحة عبر الهواتف والمراكز المعدة لذلك.

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