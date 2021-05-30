شارك رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران في احتفالية إطلاق مشروع الوكالة الألمانية للتعاون لتنمية بلديات المنطقة الشرقية الذي أقيم بمدينة طبرق.

حضر الاحتفالية، السفير الألماني وممثل عن الوكالة وممثلين للبلديات المشاركة في البرنامج الذي يشمل 7 بلديات من المنطقة الشرقية تم اختيارها من قبل الوكالة الألمانية لتنميتها من عدة جوانب وأبرزها التطوير المؤسساتي بالإضافة للملف الصحي والتنمية المجتمعية وقطاع الشباب والمجتمع المدني.

وشهدت الاحتفالية توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الألمانية وبلديات المنطقة الشرقية المشاركة في برنامج الوكالة الألمانية للتنمية.

وأكد رئيس لجنة الحكم المحلى، أهمية تطوير البلديات لتعزيز مبدأ الحكم المحلي وضرورة أن يشمل المشروع أيضا الجوانب البيئية والصحية.

وأشار الى أهمية أن يكون هناك تنسيقا مع السلطات المحلية من أجل الاستغلال الأفضل لموارد المشروع.

كما أكد حرص لجنة الحكم المحلى، على نجاح المشروع لما يمثله من اهمية في تطوير البلديات.

وتوجه رئيس لجنة الحكم المحلى، بالشكر للحكومة الألمانية على المساعدات التنموية التي تقدمها للشعب الليبي، مشيدا بجهود بلدية طبرق لاستضافة الاحتفالية.