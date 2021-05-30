«الدبيبة» يصدر قرارا بإيفاد 7 وزراء في مهمة رسمية إلى إيطاليا

أصدر رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة قرار رقم 102 لسنة بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية إلى إيطاليا لمدة يومين إعتباراً من اليوم 30 مايو 2021.

ويضم الوفد كلا من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير المواصلات محمد الشهوبي ووزير الداخلية خالد التجاني.

كما يضم الوفد أيضاً وزير النفط والغاز محمد عون ووزير الصحة علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يزور رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، العاصمة الإيطالية روما غد الاثنين، لحضور الحدث الاقتصادي “ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية”، وذلك بمقر وزارة الخارجية الإيطالية.