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«الدبيبة» يصدر قرارا بإيفاد 7 وزراء في مهمة رسمية إلى إيطاليا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة قرار رقم 102 لسنة بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية  إلى إيطاليا لمدة يومين إعتباراً من اليوم 30 مايو 2021.

ويضم الوفد كلا من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير المواصلات محمد الشهوبي ووزير الداخلية خالد التجاني.

كما يضم الوفد أيضاً وزير النفط والغاز محمد عون ووزير الصحة علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يزور رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، العاصمة الإيطالية روما غد الاثنين، لحضور الحدث الاقتصادي “ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية”، وذلك بمقر وزارة الخارجية الإيطالية.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من أهم اسباب استدعاء ايطاليا لدبيبه ومطالبتها له بالمثول لديهم في روما غدا الاثنين اولاً منح ايطاليا عقود انشاءات في ليبيا ثم تجديد بقاء القاعده العسكريه الايطاليه في مصراته وهي تعتبر أكبر قاعده ايطاليه في شمال افريقيا وآلجموه قبل ان يمثل بين يديهم لا تتكلم في موضوع تسليم وتبادل المسجونين ذلك بان ليس لايطاليا سجناء في ليبيا بينما لليبيا العديد من السجناء فؤ ايطاليا وبهذا صادروا حق ليبيا في مناقشة رعاياها السجناء في ايطاليا وبالتالي ستتمخض الزياره علي يوقع لهم عقود أنشاءات وتجديد عقد القاعده العسكريه الايطاليه في مصراته

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