اجتماع حكومي في جادو يناقش مشاكل المياه وقطاع الزراعة وانتشار اللشمانيا

ناقش اجتماع حكومي في بلدية جادو عددا من المشكلات التي تواجه المنطقة لا سيما ما يخص المياه وقطاع الزراعة، فيما وعد وزراء حكومة الوحدة الوطنية الذي حضروا الاجتماع بحل هذه الأزمات في أسرع وقت.

الوفد الوزاري ضم كل من وزير الموارد المائية الدكتور طارق أبوفليقة، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺐ، والزراعة والثروة الحيوانية الدكتور حمد المريمي. واجتمع أبو فليقة مع اللجنة المشرفة على مشروع مياه ابار ظاهر جادو ( المتلوي ) ومسؤولي مركز خدمات شركة المياه والصرف الصحي بجادو لحل أزمة المياه.

خطوات لحل أزمة المياه

استعرض الاجتماع احتياجات المشروع والمتمثلة في استكمال ما تبقى من أعمال لموقع الحقل وتوفير كل مستلزمات الآبار وتشغيلها وربطها بخزان التجميع بالحقل، وتمديد الخطوط الرئيسية والفرعية وربطها بالقرى لتصل المياه لخزانات التوزيع ومعالجة مختنقات شبكات التوزيع الداخلية بالقرى، وفق بيان لبلدية جادو.

وأشارت إلى الاتفاق على استحداث مسار لتزويد قرية ايطرميسن، وانشاء عدد من خزانات المياه العلوية في القرى. كما تم التطرق إلى معاناة الاهالي بجادو المركز من مشكلة التلوث البيئي التي سببتها (البيارة) لسنوات طويلة.

ومنح وزير الموارد المائية الاذن للمجلس البلدي جادو في اختيار وتزكية الشركات المتخصصة والتي يرى المجلس أن لها القدرة لتنفيذ الأعمال المطلوبة للتعاقد معها لتنفيذ كل الأعمال المستهدفة من المشروع حتى تصل المياه الي كل القرى. كما أعطى الإذن بالتعاقد والتكليف المباشر للشركة المكلفة لتركيب محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجادو المركز (البيارة).

مشاكل قطاع الزراعة

وأطلع عميد البلدية عمر موسى طابونة لوزير الزراعة والثروة الحيوانية على الصعوبات والمشاكل التي يواجهها قطاع الزراعة بالبلدية خاصة ما يتعلق بالأوبئة الموسمية للاغنام والتي تنتشر بالمنطقة وسبل مكافحتها من خلال توفير الأدوية واللقاحات المدعومة الخاصة بالمواشي.

كما أشار إلى معاناة مربي المواشي من الجفاف الشديد الذي تسبب في انعدام الاعلاف وارتفاع اسعارها وتأكيد ما لحق بهم من ارتفاع تكلفة المياه في المراعي لسقي اغنامهم، إضافة إلى التطرق لمشكلة انتشار مرض اللشمانيا وبعض الاصابات المسجلة بالبلدية.

وجرى تكليف مدير مكتب الزراعة بالبلدية بضرورة التواصل الفوري والمباشر مع مكتب الوزير، معززا بكل مشاكل واحتياجات ومطالب البلدية، ووعد الوزير بحل كل ما يمكن من مشاكل القطاع بالبلدية.

وفيما يخص إصابات مرض اللشمانيا المسجلة بالبلدية، طلب الوزير ضرورة موافاته بكتاب رسمي وبتقرير فني عن ذلك لإرسال فريق بحثي متخصص من الوزارة للعمل سويا مع البلدية بالخصوص.

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