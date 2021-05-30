اوحيدة: مليارات أُنفقت على المجرمين بينما بالقليل بنت القيادة العامة جيشًا بهمم الأبطال

ليبيا – قارن عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة بين الأموال التي صرفت للميليشيات وبين ما اعتبره بأنه “القليل” الذي بُني به الجيش الوطني.

اوحيدة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “مئات المليارات ذهبت هباء منثورًا لحسابات المجرمين، بينما بالقليل بنت القيادة العامة جيشًا له ترتيبه العالمي”.

وأضاف معلقًا على ميزانية حكومة الوحدة الوطنية التي يناقشها مجلس النواب حاليًا: “ويقولك اعتمد ميزانية للفاسدين”.

وتابع في منشور آخر: “استعراض عسكري مهيب نعتز به وبقواتنا المسلحة التي بنيت بهمم الأبطال، فلا أمل ولا عزاء للمشككين والمتخاذلين والعابثين بالوطن”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية