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اوحيدة: مليارات أُنفقت على المجرمين بينما بالقليل بنت القيادة العامة جيشًا بهمم الأبطال

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قارن عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة بين الأموال التي صرفت للميليشيات وبين ما اعتبره بأنه “القليل” الذي بُني به الجيش الوطني.

اوحيدة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “مئات المليارات ذهبت هباء منثورًا لحسابات المجرمين، بينما بالقليل بنت القيادة العامة جيشًا له ترتيبه العالمي”.

وأضاف معلقًا على ميزانية حكومة الوحدة الوطنية التي يناقشها مجلس النواب حاليًا: “ويقولك اعتمد ميزانية للفاسدين”.

وتابع في منشور آخر: “استعراض عسكري مهيب نعتز به وبقواتنا المسلحة التي بنيت بهمم الأبطال، فلا أمل ولا عزاء للمشككين والمتخاذلين والعابثين بالوطن”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • البون شاسع والفرق الكبير بين حتفر الذي قلبه علي الوطن وعزة ليبيا وبين هؤلاء الصعاليك من شذاذ الأفاق الذين قلوبهم علي جيوبهم وما يجب ان يدخل فيها من مال الحرام فقد افنوا المليارات علي حب الذات وسعيا وراء الملذات ولكن العبره بالنتائج فالنتيجه اصبح لليبيا جيش يحميها مكتسباتها ولحفتر الفخر بيما انجزه كما هي العاده للتاريخ لا يذكر الا العظماء وللصعاليك العار والشنار في وضح النهار وسيظل تاريخ ليبيا الحديث يلعن الخونه العملاء الذين باعوا الوطن وارتضوا بالعماله لتركيا كما كان ولازال تاريخ ليبيا القديم يلعن مع طلوع شمس كل يوم جديد من باعوا الوطن وارتضوا لان يكونوا عملاء لايطاليا

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