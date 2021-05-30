شحنة البنزين تُنهي أزمة المحروقات في وادي البوانيس

بعد انقطاع دام لأشهر، وصلت شحنة من وقود البنزين لعدد من محطات الوقود في بلدية وادي البوانيس تُقدر كميتها بحوالي 50 ألف لتر، حيث تم تفريغها وبدأت المحطات بتوزيع وقود السيارات على المواطنين انطلاقاً من محطة الزيغن.

وتم تأمين وصول الشحنة من قبل أفراد مديرية أمن البوانيس ومكتب الحرس البلدي البوانيس، وتأتي هذه الشحنة بعد جهود مكثفة ومساعٍ قام بها المجلس البلدي البوانيس والمجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية وحكومة الوحدة الوطنية، على رأسهم المهندس رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط وعدد من الجهات العامة.

وطالب بلدي البوانيس الجهات المختصة والمواطنين بضرورة تكاتف الجهود من أجل ضمان استمرار تدفق الوقود بصورة طبيعية، للتخفيف من معاناة المواطنين في المنطقة الجنوبية التي بقيت فترة تعاني نقص المحروقات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

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