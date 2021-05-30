المنفي يبحث مع سفيري فرنسا والسعودية الانتخابات وإخراج المرتزقة

كما عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لقاءات بسفراء كل من فرنسا والسعودية، وذلك على هامش زيارته إلى تونس،

ونقلا عن مصادر بالمجلس الرئاسي لقناتنا، فقد بحثت اللقاءات ملفات إقليمية مشتركة، على رأسها ملفات إخراج المرتزقة ودعم الانتخابات والمصالحة.

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