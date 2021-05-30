تمهيدا لعودة الطيران الليبي للقاهرة.. وفد فني مصري يزور معيتيقة

شهد مطار معيتيقة صباح اليوم الأحد زيارة ميدانية من قبل وفد من جمهورية مصر العربية للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار تمهيداً لاستئناف الرحلات من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي.

رافق الوفد فريق مكلف من قبل وزير المواصلات مكون من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

وعُقد اجتماع في مقر إدارة مطار معيتيقة بين الوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض مرافق المطار لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.

ويعتزم الوفد كذلك زيارة مطاري مصراته وبنينا للوقوف على الاجراءات المتبعة بهما وتحديد امكانية عودة تسيير الرحلات الجوية منهما الى مطار القاهرة الدولي.