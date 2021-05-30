يسري: كلمة المشير حفتر كانت واضحة بتأييده لإجراء الإنتخابات وضد إطالة أمد الأزمة

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد يسري إن محاولة ربط نفي السفارة الأمريكية مطالبتها بإقصاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بكلمته خلال العرض العسكري الذي أقيم أمس السبت بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة ليست دقيقة؛ مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية لا تلتفت أبدًا لمثل هذه الرسائل المزيفة، والتي يطلقها تنظيم الإخوان وداعميهم، محاولين زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

يسري وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية”، أكد أن واشنطن تدرك أن المشير حفتر والجيش شريك أساسي في مكافحة الإرهاب؛ فما استعرضه الجيش بالأمس، يثبت أنه القوة الوحيدة العسكرية المنظمة، القادرة على التعاون إقليميًا ودوليًا لمواجهة الأخطار التي تواجه المنطقة، وفرض السلام في الداخل الليبي.

وأشار إلى أن كلمة المشير حفتر كانت واضحة بتأييده إجراء انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، لتقطع الطريق على من يريدون إطالة أمد الأزمة الليبية، لاستمرارا مصالحهم الشخصية.

يسري أكد أن كلمة المشير كانت بمثابة تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بالشعب الليبي والاعتداء على ثرواته، بأن الجيش لن يتردد في استخدام كل الوسائل من أجل الدفاع عن التراب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية