تنافس بين مخابز رقدالين.. والمواطن الرابح الأول

يشهد قطاع صناعة الخبز في رقدالين تنافساً بين المستثمرين في هذا القطاع، وانعكس هذا تنافس إيجاباً على توافر الخبز والمعجنات بأنواع وجودة متعددة، وفق رأي وذوق المواطن الذي هو الفيصل في الاختيار.

وتستخدم المخابز الجديدة أحدث التقنيات في صناعة الخبز والخبيز، وفتحت أبوابها أمام المواطنين بالتوازي مع إجراءات الرقابة من الحرس البلدي وجهات الاختصاص حول الإجراءات الصحية والاحترازية.

ويحتفي أهالي رقدالين اليوم بافتتاح أحد أفران الخبز والخبيز ويبقى سعر رغيف الخبز وجودة المنتجات ما تجذب المواطن لاختيار مخبزه المُفضل.

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