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تنافس بين مخابز رقدالين.. والمواطن الرابح الأول

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد قطاع صناعة الخبز في رقدالين تنافساً بين المستثمرين في هذا القطاع، وانعكس هذا تنافس إيجاباً على توافر الخبز والمعجنات بأنواع وجودة متعددة، وفق رأي وذوق المواطن الذي هو الفيصل في الاختيار.

وتستخدم المخابز الجديدة أحدث التقنيات في صناعة الخبز والخبيز، وفتحت أبوابها أمام المواطنين بالتوازي مع إجراءات الرقابة من الحرس البلدي وجهات الاختصاص حول الإجراءات الصحية والاحترازية.

ويحتفي أهالي رقدالين اليوم بافتتاح أحد أفران الخبز والخبيز ويبقى سعر رغيف الخبز وجودة المنتجات ما تجذب المواطن لاختيار مخبزه المُفضل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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