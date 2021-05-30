خلال زيارته لمستشفى طرابلس الجامعي.. الدبيبة يطلع على الشكاوي المتعلقة بنقص الأورام

الدبيبة زار بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بعض أقسام المستشفى منها قسم الإسعاف والطوارئ، قسم الأطفال، قسم الأورام، قسم الكلى، قسم العمليات الجراحة العامة، وكذلك قسم العناية لجراحة العامة، وقسم عناية القلب والقسطرة، والإطلاع على الأوضاع الصحية داخلهم، وسير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

واطلع الوفد خلال الجولة على أحوال المرضى، والاستماع إلى الشكاوي المتعلقة بنقص الأدوية، وخاصة فيما يتعلق بأدوية الأورام.

كما التقى الوفد ببعض العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفى والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وزارة الصحة أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على الزيارة السابقة التي قام بها وزير الصحة للمستشفى والتي كانت في الرابع والعشرين من شهر أبريل المنصرم، من أجل وضع جملة من الإجراءات لحل مشكلاته.