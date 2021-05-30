ليبيا والجزائر تبحثان إعادة إحياء وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك

أخبار ليبيا 24

التقي وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، الهاشمي جعبوب، ويأتي اللقاء على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى جمهورية الجزائر.

وبحث اللقاء إعادة إحياء وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك في مجال التشغيل والعمل والتدريب المهني والاستعانة بالخبرات في مجال النفط والغاز والكهرباء والصناعات الثقيلة منها الإسمنت وصناعة الحديد والصلب.

كما تم التباحث حول إمكانية الاستفادة من الخبرات والتجارب الجزائرية في القطاعين العام والخاص، فيما يخص ملف التدريب والتكوين على مستوى المصانع والمعاهد الجزائرية.