الرئاسي: غداً إطلاق الملتقى التأسيسي للمصالحة الوطنية

أعلنت المتحدث الرسمي للمجلس الرئاسي نجوى وهيبة، انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية غدا الاثنين في طرابلس.

وكشفت خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الأحد أن المجلس الرئاسي قرر هيكلة المفوضية بطريقة أفقية عوضًا عن الترشيح والتعيين المباشر، وذلك من خلال الملتقيات التي سيعقدها في شهر يونيو المقبل بمسارتها المختلفة، وبمشاركة كل الفاعلين في مجال المصالحة الوطنية مع مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي وفئات كل من “الشباب، المرأة، مؤسسات المجتمع المدني، رجال الدين، المجالس البلدية“.

وأكدت المسؤولة الإعلامية بالرئاسي، أن المجلس قرر التوسع في عقد الملتقيات، من أجل وضع تصورات ومفاهيم ومقترحات تساعده في هيكلة المفوضية، واتخاذ القرار المناسب بشأن قيادتها، معتبرة أن ذلك سيمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وبينت هويبة، أن الملتقيات بمسارتها الخمسة ستكون موزعة جغرافيا على كل المدن الليبية دون إقصاء لأي منطقة، مضيفة أن المجلس الرئاسي سيعمل على الاستفادة من الاناجح من التجارب السابقة.