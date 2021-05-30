بالصور | المفوضية العليا للإنتخابات ترسل قافلة معدات انتخابية إلى بنغازي وسبها

ليبيا – أرسلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قافلة من المعدات الانتخابية توجهت اليوم الأحد إلى مكتبي الإدارة الانتخابية بنغازي وسبها.

المفوضية العليا للانتخابات أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى إن القافلة التي انطلقت تحت إشراف قسم الدعم اللوجستي وبالتعاون مع شركة بريد ليبيا، تحمل شحنة من مواد انتخابية من بينها صناديق الاقتراع وأرقام لوحات مراكز الاقتراع، وبعض التجهيزات المكتبية.

ونوهت المفوضية إلى أن هذا يأتي في إطار التحضيرات للاستحقاق القادم، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد التي تحتاج إليها مكاتب الإدارة الانتخابية لضمان جاهزيتها فور الإعلان عن انطلاقة العملية الانتخابية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية