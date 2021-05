أخبار ليبيا 24 – خاص دخلت على والدتي وقلت لها “احتسبي فإن شقيقي الملازم إبراهيم أبوبكر المنصوري استشهد في محاور القتال في مدينة بنغازي”، قالت لي “لله ما أخذ ولله ما أعطى وخير ما أخذ وخير ما أعطى” تلك الكلمات لن أنساها ما حييت حيث كان لها وقع كبير بداخلي وساهمت في منحي الصبر، هكذا …

