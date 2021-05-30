مبروكة توغي تصف أوضاع المراكز الثقافية بالسيئ

ضمن جولتها للمنطقة الجنوبية، وصلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الدكتورة مبروكة توغي، إلى بلدة “فنقل” التابعة لبلدية تراغن، وكان في استقبالها مديرو مكاتب الثقافة في البلدية وموظفوها، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي والحكماء، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في المناطق الغربية من بلدية تراغن.

وأعرب أهالي “فنقل” للوزيرة عن أملهم في أن تُمثل حكومة الوحدة الوطنية ووزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها، مرحلة رخاء واستقرار وبناء كما يأمل كل الليبيين.

وأكدت الدكتورة مبروكة خلال اجتماعها بفعاليات “فنقل”، أن من أهم أوليات زيارتها للجنوب الغربي هي تفقد المراكز الثقافية والوقوف على احتياجاتها، وأوضحت في هذا الصدد أن الوضع سيئ في معظم المناطق والمكاتب والمراكز التي شملتها الزيارة وتحتاج إلى دعم حقيقي لتفعيلها.

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