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الرئيس الجزائري يستقبل «الدبيبة» لبحث التعاون الأمني والتبادل التجاري بين البلدين

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الأحدد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له، وذلك حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وتناولت المحادثات “سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل  المجالات، ولا سيما التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود  المشتركة وكذا زيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي ومنافذ أخرى  يمكن فتحها”.

وأضاف البيان الرئاسي أن الزيارة شكلت “فرصة لتأكيد دور الجزائر المحوري في  تعزيز المصالحة الليبية – الليبية واستكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل  الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية.

 

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الرئيس الجزائري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • التعاون مع الجزائر مرحب به ولكن يجب أن يكون بشروط تسوية المسائل الحدودية وإعادة الأراضى الليبية التى تحتلها الجزائر

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