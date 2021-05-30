الحويج يدعو إلى تعاون تجاري متبادل بين ليبيا والجزائر

دعا وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في كلمته بالمنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، دعا المستثمرين الليبيين والجزائريين إلى تفعيل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في قطاع الطاقة والإعمار والتنمية، بهدف تبادل المنافع لملامسة حاجة المواطنين في كلا البلدين، وبما يخدم الأمن والاستقرار والتقدم.

وأكد الحويج في الكلمة ذاتها ضرورة العمل على إعادة فتح المنفذ الجمركي الموحد مع الجزائر (الدبداب – غدامس)، وتشكيل فريق عمل لتسهيل الإجراءات وتوحيدها وتعزيز المبادرات التجارية بين البلدين، مضيفا أهمية فتح خط بحري وجوي بين ليبيا والجزائر لنقل البضائع وتخفيض التكاليف، علاوة على تكثيف الجهود لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

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