اتفاق حكومي جديد بشأن ممارسة الاختصاصات في البلديات

اجتمع وزير الاسكان والتعمير المهندس “أبو بكر الغاوي” و”بدر الدين التومي” وزير الحكم المحلي، بمقر وزارة الحكم المحلي، وذلك لوضع الترتيبات النهائية لتمكين البلديات من ممارسة الاختصاصات ذات الطابع المحلي.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على نقل اختصاص الاصحاح البيئي والاختصاصات المتعلقة برخص البناء والهدم وإدارة الفضاء العام الى البلديات بحيث تقوم البلديات بممارسة هذه الاختصاصات وفق ما قرره قانون نظام الإدارة المحلية.

وأكد المهندس أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير خلال الاجتماع على أنه يؤمن إيماناً تاماً بأن البلديات هي الأقدر على إدارة شؤونها المحلية وذلك لأنها الأقرب إلى المواطن وهي الأقدر على تلبية احتياجاته المحلية.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار تنفيذ أحكام القانون وتنفيذاً للخطة العامة لحكومة الوحدة الوطنية والتي وضعت من أولوياتها تفعيل الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصها.

وستتم المباشرة الفعلية في الإجراءات التنفيذية لنقل الاختصاص ابتداء من مطلع شهر يونيو حيث سيتم تشكيل الفرق الفنية من جميع الأطراف ذات العلاقة للمباشرة في نقل الاختصاص.

كما ستستمر وزارة الاسكان والتعمير في تقديم الدعم والمرافقة لوزارة الحكم المحلي والبلديات إثناء تنفيذ عمليات نقل هذه الاختصاصات بما يضمن سلامة الانتقال نحو اللامركزية في هذه المجالات.