هذا ما جاء في لقاء الدبيبة وتبون في الجزائر

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الأحد بقصر المرادية لبحث عدد من الملفات المشتركة وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الارهاب، بحسب بيان عن الحكومة.

وأبدى رئيس الحكومة رغبة ليبيا بتعزيز علاقاتها وتطويرها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، لتحقيق التنمية الشاملة، ولمواجهة التدخلات السلبية في المنطقة.

وعبر الدبيبة بحسب البيان عن تثمينه احتضان الجزائر لأعمال المنتدى الليبي الجزائري، الذي سيسهم في رفع التبادل التجاري وتبادل الخبرات، وبالنهوض بالقطاع الخاص للمساهمة في تنويع مصادر الدخل.

وتوجه بالشكر للجزائر في دعم الشركة العامة للكهرباء عبر أعمال صيانة وتشغيل محطة الخمس الاستعجالية، وأوضح أن هذا التعاون في مجال الطاقة يدعو إلى تعميقها بتفعيل اتفاقيات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية.

في جانب آخر أكد الرئيس الجزائري عن استمرار بلاده في دعم المصالحة الوطنية بليبيا، وعلى الاستعداد لفتح المجال الجوي واستئناف الرحلات من وإلى ليبيا و فتح المنافد البرية بالنسبة للتبادل التجاري ونقل البضائع والتعجيل بفتحها بالنسبة للمسافرين بعد تقييم الوضع الأمني.

وأشار تبون إلى إمكانية التعاون في المجال الصحي ودعم كوادره بعناصر طبية وطبية مساعدة متخصصة.

كما أبدت الجزائر استعدادها لتقديم الدعم الفني لمساعدة وزارة الداخلية في دعم خطة تأمين العملية الانتخابية المقبلة.

واتفق الجانبان على عودة شركة سونطراك لاستئناف العمل في مجال استكشاف النفط بحوض غدامس.