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«السويحلي» لـ«السفير التركي»: نحرص على مواصلة دعمكم العسكري لمواجهة أي أخطار محتملة

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث عبدالرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، اليوم الأحد، السفير التركي “كنعان يلماز” في العاصمة الليبية طرابلس، زيادة الدعم التركي والمشاركة في إعمار ليبيا، على حد زعم السويحلي.

وقال السويحلي، عبر حسابه، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” ناقشت اليوم مع السفير التركي “كنعان يلماز” العلاقات المتميزة فى كافة المجالات بين بلدينا، ودور المجتمع الدولي في تحقيق انتخابات ذات مصداقية فى 24 ديسمبر”.
وأضاف السويحلي:” أكدت على أهمية مساهمة تركيا فى إعادة الإعمار، بالإضافة إلى دعم المؤسسة العسكرية ورفع قدراتها للحفاظ على الاستقرار ومواجهة أي أخطار محتملة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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