السفير الألماني: سعيد بالعودة إلى بنغازي(صور)

عبر السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا،اليوم الأحد، عن سعادته بزيارة مدينة بنغازي.

و غرد السفير الألماني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر “سعيد بالعودة لبنغازي”، حيث نشر صورا له في معالم المدينة.

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و قال أوفيتشا في تدوينة أخرى أن محادثات بناءة جمعته مع عميد البلدية السيد بوجواري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السيد العقوري في بنغازي، حول التقدم والتحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات والسياسة الحكومية الشاملة وأكدت على فرصة ومسؤولية جميع الأطراف لتمهيد الطريق للوحدة والاستقرار.

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