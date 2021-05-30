شركة البريقة تنجح في إعادة 50% من قدرتها التخزينية الإستراتيجية للغاز المسال

نجحت شركة البريقة لتسويق النفط في إعادة ما نسبته 50% من قدرتها التخزينية الإستراتيجية فيما يخص الغاز المسال، وتعمل على التعافي واعادة قدرتها التخزينية الكامله.

و أكدت الشركة في تدوينة على على صفحتها الرسمية بموقع التواصل االلإجتماعي فايس بوك أن لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط تستمر في ” السير بخطى ثابته نحو الوصول لتنفيذ كل اعمال الصيانة التي تحتاجه مرافق ومستودعات الشركة في مختلف المناطق ” .

حيث بدأ فريق صيانة الخطوط بتجهيز وصيانة خزان الغاز المسال رقم 74 بسعة تشغيلية 750 طن متري بالتعاون مع فرق الصيانة العامة بالمستودع لإدخاله للعمل من أجل مساندة عدد 2 خزانات الغاز المسال الاخر التي تم صيانتها في وقت سابق، من أصل 6 خزانات للغاز المسال خرجوا جميعهم عن الخدمة بسبب الاشتباكات المسلحة.

و أكدت الشركة أن هذا النجاح والتقدم تم بفضل “سواعد رجالها” موجهة “تحية شكر وتقدير يتقدم به رئيس واعضاء لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط لفريق صيانة الخطوط والفريق المكلف على المجهودات التي بذلت وتبذل من اجل العودة للمسار الصحيح والتعافي.”