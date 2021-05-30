بلدية بنغازي تُوقع مُذكرة تفاهم مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي  (GIZ )

طبرق 30 مايو 2021 (وال)- وقعت بلديات بنغازي طبرق وشحات وأجدابيا والبريقة وجالو وأجخرة بمدينة طبرق، مُذكرة تفاهم مع المؤسسة الألمانية للتعاون (GIZ )، بحضور السفير الألماني لدى ليبيا السيد أوليفر أوفيتشا، وعضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي أحمد فرج الطيرة.

هذا وقد حضر مراسم التوقيع عدد من عُمداء وأعضاء مجالس البلديات المَعنية، بهدف إقامة عدد من المشاريع في التخطيط للتنمية المحلية وبناء القُدرات، كما تندرج المذكرة ضمن البرنامج الليبي الألماني لدعم البلديات في ليبيا الذي تُنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وتمويل مُشترك من قِبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ ) ، والصندوق الإنمائي للإتحاد الأوروبي(EUTF ).

يُشار إلى أن أهم مجالات التعاون تتمحور حول دعم مسار اللامركزية، ونقل الاختصاصات إلى البلديات ودعم وتطوير القُدرات، والمُساهمة في عملية التنمية المحلية وتحسين مُستوى الخدمات وتنمية المُجتمع المدني، ودعم وبناء السلم الأهلي المحلي ودعم قُدرات البلديات في إدارة الموارد المحلية وتطويرها. (وال)

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