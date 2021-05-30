«الدبيبة» يزور مقام الشهيد ومتحفي المجاهد والجيش بالجزائر

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مقام الشهيد في العاصمة الجزائرية، مترحما على جميع الشهداء الجزائريين.

شملت الجولة التي قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بجانب مقام الشهيد في العاصمة الجزائرية، متحفي المجاهد والجيش، وذلك وفق ما نقلته الإذاعة الجزائرية.

واستقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الأحدد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له، وذلك حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وتناولت المحادثات “سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات، ولا سيما التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة وكذا زيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي ومنافذ أخرى يمكن فتحها”.

وأضاف البيان الرئاسي أن الزيارة شكلت “فرصة لتأكيد دور الجزائر المحوري في تعزيز المصالحة الليبية – الليبية واستكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية.