عميد بلدية بنغازي يستقبل سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا

بنغازي 30 مايو 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، السفير الألماني لدى ليبيا أولفر أفتشا، بحضور عضوي المجلس إدريس غيث قدورة، وعبد الباسط سليمان الجازوي، ومدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي.

حيث تم استعراض الدور الذي تقوم به دولة ألمانيا؛ فيما يتعلق بدعم العديد من المشاريع والأعمال التي يتم تنفيذها من خلال برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى مُذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ ) التي تتمحور حول دعم مسار اللامركزية ونقل الاختصاصات إلى البلديات، ودعم وتطوير القُدرات والمساهمة في عملية التنمية المحلية، وتحسين مُستوى الخدمات وتنمية المُجتمع المدني، ودعم وبناء السلم الأهلي المحلي، ودعم قُدرات البلديات في إدارة الموارد المحلية وتطويرها .

كما تم التطرق إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص، لتنفيذ أعمال مُشتركة وإمكانية عقد لقاءات لرجال الأعمال بالخصوص.

وأثنى رئيس المجلس التسييري للبلدية؛ على الدور الذي تقوم بها الحكومة الألمانية، فيما يتعلق بتقديم الدعم للبلديات من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا، والعمل على وضع برامج لتطوير عمل البلديات وعلى الجهود التي بذلها السفير الألماني بهذا الصدد. (وال)

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