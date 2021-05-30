رئيسة مفوضية المجتمع المدني ببنغازي تبحث مع  السفير الألماني لدى ليبيا أهمية دعم دور المجتمع المدني في المرحلة القادمة

بنغازي 30 مايو 2021 (وال)- استقبلت رئيس مفوضية المجتمع المدني ببنغازي المستشارة أبريكة بالتمر اليوم الأحد، السفير الألماني لدى ليبيا أولفر أفتشا، لبحث أهمية دعم دور المجتمع المدني في المرحلة القادمة وكيفية دعمه وتطويره.

كما ناقش الجانبان؛ تطوير القدرات والمساهمة في عملية التنمية المحلية وتنمية المُجتمع المدني، ودعم وبناء السلم الأهلي المحلي، والحديث عن وجهة نظر المجتمع بعد استقرار العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية .

وأوضحت المستشارة أبريكة بالتمر أن أغلب القطاعات والموظفين غير راضين عن عودة المركزية المقيتة، وتفريغ القطاعات والإدارات من صلاحيتها، والتأكيد على أهداف ومعايير وأساسيات العمل المدني، من حيث الحيادية الإيجابية والاستقلالية، وتمسك المجتمع المدني بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة من الشعب في الموعد المحدد 24 ديسمبر.

وتم مناقشة أيضًا أمكانيه فتح المجال أمام عدد من المنظمات الدولية الألمانية الحكومية وغير الحكومية في تعاونها لدعم منظمات المجتمع المدني وتطويرها والرفع من إمكانياتها. (وال)

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