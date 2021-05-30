«الرئاسي» يعلن انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية

أعلنت نجوى وهيبة، المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي، انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية غدا الاثنين في مدينة طرابلس.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي الليبي، على فيسبوك، أن “وهيبة” كشفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مساء الأحد، أن “المجلس الرئاسي قرر هيكلة المفوضية بطريقة أفقية عوضًا عن الترشيح والتعيين المباشر”.

وتابعت؛ “وذلك من خلال الملتقيات التي سيعقدها في شهر يونيو القادم بمسارتها المختلفة، وبمشاركة كل الفاعلين في مجال المصالحة الوطنية مع مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي وفئات كل من “الشباب، المرأة، مؤسسات المجتمع المدني، رجال الدين، المجالس البلدية”.

وأكدت “وهيبة”، أن المجلس الرئاسي قرر التوسع في عقد الملتقيات، من أجل وضع تصورات ومفاهيم ومقترحات تساعده في هيكلة المفوضية، واتخاذ القرار المناسب بشأن قيادتها، لاسيما أن المرحلة القادمة تتطلب العمل لنجاح ملف المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وأوضحت أن الملتقيات بمسارتها الخمسة ستكون موزعة جغرافيا على كل المدن الليبية دون إقصاء لمنطقة دون اخرى، لافتة إلى أن المجلس الرئاسي يحترم كل مبادرات المصالحة الوطنية السابقة وسيعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة منها.