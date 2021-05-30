وزير الحكم المحلي والنائب العام يبحثان وضع آليات للحد من التجاوزات الإدارية والمالية بالبلديات

التقى وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، اليوم الأحد، بالنائب العام المستشار الصديق الصور.

وقالت وزارة الحكم المحلي في إيجاز صحفي، يهدف هذا الاجتماع لفتح آفاق التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة من أجل ضمان سير عمل المرافق العامة المعنية بالشؤون المحلية وممارستها لمهامها وفق صحيح القانون ودون حدوث تجاوزات أو مخالفات قانونية.

وتابعت الوزارة، تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات ذات العلاقة بعمل البلديات والشركات العامة لخدمات النظافة وذلك من أجل الوصول لآليات عمل تضمن منع حدوث تجاوزات إدارية ومالية قد ترقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون.