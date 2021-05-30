شركة البريقة: استعادة 50% من القدرة التخزينية للغاز المسال

أكدت شركة البريقة للنفط، اليوم الأحد، استمرار العمل في صيانة خزان الغاز المسال رقم 72 في إطار سعيها لإعادة نحو 50% من قدرتها التخزينية، خاصة أن نحو 6 خزانات خرجت عن العمل بسبب الاشتباكات المسلحة في يوليو من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن فريق صيانة الخطوط النفطية تعمل على تجهيز وصيانة خزان الغاز المسال رقم 72 بسعة تشغيلية 750 طن متري بالتعاون مع فرق الصيانة العامة بالمستودع لإدخاله للعمل من أجل مساندة خزانين للغاز المسال تمت صيانتهما في وقت سابق من أصل 6 خزانات للغاز المسال خرجت جميعا عن الخدمة.

وأشارت إلى أنه مع دخول هذا الخزان للخدمة «تكون شركة البريقة لتسويق النفط قامت بسواعد رجالها بإعادة 50% من قدرتها التخزينية الإستراتيجية فيما يخص الغاز المسال، وتعمل على التعافي واعادة قدرتها التخزينية الكامله، لعودة الامور لمسارها الطبيعي».

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