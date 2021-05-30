رئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له

الجزائر 30 مايو 2021 (وال)- استقبل رئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر المرادية اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له.

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، التي تلقاها هو والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الليبي والجزائري، ومؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.

وأبدى الدبيبة رغبة ليبيا بتعزيز علاقاتها وتطويرها في مختلف المجالات، وعلى كافة المستويات، لتحقيق التنمية الشاملة، ولمواجهة التدخلات السلبية في المنطقة.

وثمّن الدبيبة احتضان الجزائر لأعمال المنتدى الليبي الجزائري، والذي سيسهم في رفع التبادل التجاري وتبادل الخبرات، وبالنهوض بالقطاع الخاص للمساهمة في تنويع مصادر الدخل.

ونوه الدبيبة لجهود دولة الجزائر وللطاقم الجزائري في دعم الشركة العامة للكهرباء في أعمال صيانة وتشغيل محطة الخمس الاستعجالية، وأن هذا التعاون في مجال الطاقة يدعونا إلى تعميقها بتفعيل اتفاقيات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية.

بدوره أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استمرار بلاده في دعم المصالحة الوطنية بليبيا، والاستعداد لفتح المجال الجوي واستئناف الرحلات من وإلى ليبيا، وفتح المنافذ البرية بالنسبة للتبادل التجاري، ونقل البضائع والتعجيل بفتحها بالنسبة للمسافرين بعد تقييم الوضع الأمني.

وأشار تبون إلى إمكانية التعاون في المجال الصحي، ودعم كوادره بعناصر طبية وطبية مساعدة متخصصة، مبديًا استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني لمساعدة وزارة الداخلية في دعم خطة تأمين العملية الانتخابية المقبلة، وعودة شركة سونطراك، وذلك لاستئناف العمل في مجال استكشاف النفط بحوض غدامس. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال