وزارتي الإسكان والحكم المحلي تتفقان على آليات نقل الاختصاصات ذات الطابع المحلي إلى البلديات

طرابلس 30 مايو 2021 (وال)- عقد بمقر وزارة الحكم المحلي بطرابلس اليوم الأحد، اجتماعًا بين وزيري وزير الإسكان والتعمير المهندس أبو بكر الغاوي، ووزير الحكم المحلي السيد بدر الدين التومي، لوضع الترتيبات النهائية لتمكين البلديات من ممارسة الاختصاصات ذات الطابع المحلي.

هذا وتم خلال الاجتماع الاتفاق على نقل اختصاص الإصحاح البيئي، والاختصاصات المتعلقة برخص البناء والهدم، وإدارة الفضاء العام إلى البلديات، بحيث تقوم البلديات بممارسة هذه الاختصاصات وفق ما قرره قانون نظام الإدارة المحلية.

وأكد وزير الإسكان والتعمير خلال الاجتماع المهندس أبو بكر الغاوي، على أنه يُؤمن إيمانًا تامًا بأن البلديات هي الأقدر على إدارة شؤونها المحلية، وذلك لإنها الأقرب إلى المواطن، وهي الأقدر على تلبية احتياجاته المحلية.

وتأتي هذه الخطوة الهامة، في إطار تنفيذ أحكام القانون، وتنفيذًا للخطة العامة لحكومة الوحدة الوطنية، والتي وضعت من أولوياتها تفعيل الإدارة المحلية، وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصها.

وستتم المباشرة الفعلية في الإجراءات التنفيذية، لنقل الاختصاص ابتداء من مطلع شهر يونيو القادم، حيث سيتم تشكيل الفرق الفنية من جميع الأطراف ذات العلاقة المباشرة في نقل الاختصاص، كما ستستمر وزارة الإسكان والتعمير في تقديم الدعم والمرافقة لوزارة الحكم المحلي، والبلديات أثناء تنفيذ عمليات نقل هذه الاختصاصات، بما يضمن سلامة ونجاعة الانتقال نحو اللامركزية في هذه المجالات. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال