الفرجاني لـ”المشري”: حفتر قائد الجيش الليبي ونحن مليشيات

هاجمت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، المجلس الاستشاري للدولة ورئيسه خالد المشري، بعدما أصدر بيانا حول الاستعراض العسكري الذي قامت به قوات الجيش الوطني .

وقالت الفرجاني في تدوينة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ” حفتر هو قائد الجيش الليبي ونحن مجرد قوات للوفاق بمعني مليشيات، لما يدير استعراض كبير قدام العالم وهو جالس في منصة بعد أن دخلت حكَومة استيفاني ومجلسها الرئاسي وبدون أي اعتراض منهم ولو بكلمه ولما يكون برلمان طبرق هو الشرعية الوحيدة في ليبيا بعد نكبة موسكو التي ارجعت له الشرعية المطلقة إذا هذه رسالة للعالم أجمع مفادها، أنا قائد الجيش اللييي في ليييا والذي سوف يجمع شملها ويقضي علي المليشيات، والآن لو حفتر هجم من جديد سيجد التأييد”.

وتابعت: “لا ننسي أن حفتر لم ينهزم فهو طلب مقابل انسحابه، تغيير السراج وتشكيل مجلس جديد وحكومة جديدة ولجنه لحل المليشيات وكل هذا تحصل عليه بتوقيع موسكو الذي وقعه المشري الذي خرج بالأمس ينظر علينا بالمهزوم وحفتر ووالحقيقة أنه بجرة قلم في موسكو سلم له الجمل بما حمل ومنحه حكومة جديده ورئاسي جديد ولجنة الخمسة ووعدوه بعدم دخول سرت وكله تنفذ”.

واستطردت:” وجايين توة اتقولو انهزم؟ والله نحن المهزومين سياسيا ولن يكون لنا النصر ابدا إلا بالتخلص من عصابه الصخيرات وإخراجهم من المشهد أما لو استمريتم تحت المشري وباشاغا وصوان وحزبهم والله لن ترو إلا الخنوع والانبطاح ومهما انتصرتم عسكريا فسيقلبون نصركم هزيمة سياسيه شنيعة كما فعلو في البركان تماما، الحرب القادمة كسر عظم كون أو لا تكون، فادخلوها وظهركم محمي، إن أردتم النصر، أما إذا أردتم الهزيمة فخليكم وراء المشري وصوان وباشاغا وحزبهم وستتذوقون أمر هزيمه والتي لن تكن لكم قومة بعدها”.