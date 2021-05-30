للمرة الخامسة.. السفير الألماني يزور بنغازي لبحث سبل التعاون المشترك

التقى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، برئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، لمناقشة بعض الملفات التي تهم المدنية والمواطن، وإمكانية التعاون بين ألمانيا وبنغازي، في زيارة تعد الخامسة للمدينة منذ توليه مهام منصبه.

جاءت زيارة “أوفتشا”، والوفد المرافق له، إلى مدينة بنغازي، عقب الانتهاء من المشاركة في حفل إطلاق برنامج دعم البلديات في ليبيا، في مدينة طبرق.

وقال السفير الألماني في تصريح صحفي، إن بلاده “تتمسك باتفاقات جنيف”، مشددا في الوقت نفسه، على “أهمية الانتهاء من الدستور بحلول الأول من يوليو.

وأعرب “أوفتشا” عن استعداد ألمانيا دعم تأمين الانتخابات، المزمع انعقادها في ديسمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن السفير الألماني لدى ليبيا، التقي في بنغازي برئيس مجلس الإدارة لمفوضية المجتمع المدني ابريكة بالتمر والمدير التنفيذي إبراهيم المقصبي، لمناقشة بعض المواضيع الثقافية والخدمية.