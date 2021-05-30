لبحث ملف المصالحة.. عقيلة صالح يلتقي وفداً من مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا

التقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بمكتبه في مدينة القبة وفداً من مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، وبحث مع الوفد عدد من الملفات في مقدمتها ملف المصالحة الوطنية والجهود المبذولة لرأب الصدع بين الأشقاء ولم شمل الليبين.

وأوضح الموقع الرسمي، لمجلس النواب، أن اللقاء بحث الانتخابات القادمة، حيث أكد رئيس مجلس النواب ووفد مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل أشاد وفد مؤسسة شيوخ ليبيا بمواقف رئيس مجلس النواب الوطنية مثمنين دوره في إحلال السلام وحقن دماء الليبيين.