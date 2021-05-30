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ورشة عمل تدريبية حول حقوق الإنسان تنظمها جمعية تنماريت بأوباري‎

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تتواصل اليوم الثاني ورشة العمل التدريبية حول حقوق الانسان وكيفية الدفاع عنها التي تنظمها جمعية تنماريت للأعمال الثقافة الاجتماعية بالتعاون مع منظمة ممكن ومركز نور العلم  ببلدية اوباري.

تتناول محاور الورشة التي تستمر لثلاثة ايام بمشاركة 15 متدرب ومتدربة من اعضاء مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء من شباب مدينة اوباري   كيفية الدفاع عن حقوق الانسان والرصد والتوثيق وكتابة التقارير .. اضافة الى شرح وتوضيح المعاهدات والمواثيق الدولية حول حقوق الانسان ومعاناة حاملي الارقام الادارية او السجلات المؤقتة.

واوضحت  خديجة عنديدي  بان هذه الورشة التدريبية  تهدف الى زيادة الوعي لدى الشباب والتأكيد على اهمية دورهم في المجتمع والدفاع عن حقوق الانسان ومشاركتهم الفاعلة والرفع من مستوى المعرفة لديهم بالمعاهدات والمواثيق الدولية  المنظمة لها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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