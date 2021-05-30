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‏‏فيروز النعاس: حفتر مجرم حرب ويحتفل بذكرى انقلابه متحديا السلطات الواهية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت فيروز النعاس الأمين العام لما يعرف بـ”حزب الجبهة الوطنية”، في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر:” عندما يتم إدعاء تحقيق التوافق وإنهاء الحرب دون معاقبة المجرم ومحاسبة من دمر البلاد ومن انتهك حقوق الإنسان، تكون النتيجة تمادي المجرم في غيه وفي تحدي لا مثيل له يحتفل بذكرى انقلابه ويتحدى السلطات الواهمة بأنها سلطة وحدة وطنية تبسط سلطاتها على كامل البلاد، حفتر مجرم حرب”، على حسب مزاعمها.

يذكر أن سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة قد هاجمت المجلس الاستشاري للدولة ورئيسه خالد المشري، بعدما أصدر بيانا حول الاستعراض العسكري الذي قامت به قوات الجيش الوطني .

وقالت الفرجاني في تدوينة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”  حفتر هو قائد الجيش الليبي ونحن مجرد قوات للوفاق بمعني مليشيات، لما يدير استعراض كبير قدام العالم وهو جالس في منصة بعد أن دخلت حكَومة استيفاني ومجلسها الرئاسي وبدون أي اعتراض منهم ولو بكلمه ولما يكون برلمان طبرق هو الشرعية الوحيدة في ليبيا بعد نكبة موسكو التي ارجعت له الشرعية المطلقة إذا هذه رسالة للعالم أجمع مفادها، أنا قائد الجيش اللييي في ليييا والذي سوف يجمع شملها ويقضي علي المليشيات، والآن لو حفتر هجم من جديد سيجد التأييد”.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ما اكثر الطائحين علي رؤس في ليبيا شدوا عندكم هذه واحده جديده سجلوها مع السابقين حتي تعرف من هو المجرم هو من حرق صهاريج النفط ومن احرق مطار طرابلس ودمر بني وليد بقرار رقم 7 الظالم اما من حارب الارهاب وقضي عليه في برقه وفي والجنوب وفي الهلال النفطي بعد ان كان قبل انطلاق ثورة الكرامه الليبيين يذبحون علي قارعة الطريق من ارهابي محلي او ارهابي قادم من خارج الحدود في التنظيم الارهابي الذي كان يسمي نفسه انصار الشنيعه فقد ارتكبوا اشنع الجرائم في حق عائلة احرير في درنه وكثير من عائلات بنغازي ولا غرابه ان تكوني انت طائحه علي رأس بما أثر علي ذاكرتك بحيث اصبح البطولات والانتصار لكرامه الانسان الليبي عدوان وبغي وهجوم العصابات المارقه في الغرب الليبي علي ماهو حضاري وتدميره او سرقة محتويات اصبحت بطولات فبرايرك العظيم

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  • يا فيروز اتوجه لك بسؤال : كم عدد الناس الذين قتلتهم المجموعات المسلحة في بنغازي ؟ الا تتذكري ؟ اسالي اهل بنغازي الذين تجمهروا امام منزل المشير ووقتها كان مواطن عادي لا مشير ولا عسكري اصلا .
    رددوا امام منزله يهتفون :
    ياحفتر خوذ الشرعية
    بنغازي قالت لك هيه
    فاضطر لاخذ الامر جديا . واجتمع مع عدد من ضباط بنغازي وغيرها . وتحصل على قرار من السلطة التشريعية بتعيينه قائد الجيش الليبي . وليس قائد جيش المنطقة الشرقية . واكتسح مقرات المجرمين السفاحين في بنغازي ودرنة . وتمكن من القضاء عليهم . وهم اوغاد جبناء كانوا يتحصنون في الشقق السكنية والمباني . وكان لا بد للقضاء عليهم من توجيه ضربات لهم في اي مكان . فحدث هذا الدمار للمدن المختلفة .
    يا ناس اللي تلومو على حفتر شوفو واقع المنطقة الشرقية وما حدث فيها من تفجيرات واغتيالات . بعدها تحدثوا بلغة العاقل المحايد وليس المؤدلج .

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