‏‏فيروز النعاس: حفتر مجرم حرب ويحتفل بذكرى انقلابه متحديا السلطات الواهية

قالت فيروز النعاس الأمين العام لما يعرف بـ”حزب الجبهة الوطنية”، في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر:” عندما يتم إدعاء تحقيق التوافق وإنهاء الحرب دون معاقبة المجرم ومحاسبة من دمر البلاد ومن انتهك حقوق الإنسان، تكون النتيجة تمادي المجرم في غيه وفي تحدي لا مثيل له يحتفل بذكرى انقلابه ويتحدى السلطات الواهمة بأنها سلطة وحدة وطنية تبسط سلطاتها على كامل البلاد، حفتر مجرم حرب”، على حسب مزاعمها.

يذكر أن سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة قد هاجمت المجلس الاستشاري للدولة ورئيسه خالد المشري، بعدما أصدر بيانا حول الاستعراض العسكري الذي قامت به قوات الجيش الوطني .

وقالت الفرجاني في تدوينة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ” حفتر هو قائد الجيش الليبي ونحن مجرد قوات للوفاق بمعني مليشيات، لما يدير استعراض كبير قدام العالم وهو جالس في منصة بعد أن دخلت حكَومة استيفاني ومجلسها الرئاسي وبدون أي اعتراض منهم ولو بكلمه ولما يكون برلمان طبرق هو الشرعية الوحيدة في ليبيا بعد نكبة موسكو التي ارجعت له الشرعية المطلقة إذا هذه رسالة للعالم أجمع مفادها، أنا قائد الجيش اللييي في ليييا والذي سوف يجمع شملها ويقضي علي المليشيات، والآن لو حفتر هجم من جديد سيجد التأييد”.