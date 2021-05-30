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المستشار صالح يلتقي وفداً من مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا لبحث ملف المصالحة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى، رئيس مجلس النواب، المستشار  عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وفداً من مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، وبحث مع الوفد عدد من الملفات في مقدمتها ملف المصالحة الوطنية والجهود المبذولة لرأب الصدع بين الأشقاء ولم شمل الليبين.

المستشار صالح، وخلال اللقاء، أكد ووفد مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل أشاد وفد مؤسسة شيوخ ليبيا بمواقف رئيس مجلس النواب الوطنية مثمنين دوره في إحلال السلام وحقن دماء الليبيين.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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