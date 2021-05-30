وزيرا الداخليّة الليبي والجزائري يبحثان عددا من الملفات المشتركة

بحث وزير الداخلية الليبي خالد مازن مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بلجود سبل فتح المعابر والمنافذ البرية بين دولة ليبيا وجمهورية الجزائر.

وقالت الداخلية الليبية في بلاغ إنه، تم خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم الأحد بالعاصمة الجزائرية مناقشة سبل التعاون الأمني المشترك بين البلدين في عدد من المجالات الأمنية والمتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وكذلك موضوع الحماية المدنية ومكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تبادل المعلومات بين الجانبين، بإلإضافة إلى برامج التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية والاستفادة من الخبرات الجزائرية في هذا المجال.

كما تم الاتفاق على تكوين فرق عمل بين وزارتي الداخلية الليبية والجزائرية لتبادل المعلومات والتباحث حول عدد من القضايا الأمنية التي تهم البلدين الشقيقين.