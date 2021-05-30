السويحلي للسفير التركي: نحرص على مواصلة دعمكم العسكري لمواجهة أي أخطار محتملة

بحث رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” السابق، عبدالرحمن السويحلي، الأحد، مع السفير التركي كنعان يلماز في العاصمة الليبية طرابلس،” زيادة الدعم التركي والمشاركة في إعمار ليبيا”، على حد زعمه.

السويحلي، عبر حسابه، وعلى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال: ”ناقشت اليوم مع السفير التركي “كنعان يلماز” العلاقات المتميزة فى كافة المجالات بين بلدينا، ودور المجتمع الدولي في تحقيق انتخابات ذات مصداقية فى 24 ديسمبر”.

وأضاف: ”أكدت على أهمية مساهمة تركيا فى إعادة الإعمار، بالإضافة إلى دعم المؤسسة العسكرية ورفع قدراتها للحفاظ على الاستقرار ومواجهة أي أخطار محتملة”.

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