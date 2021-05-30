الرئيس الجزائري للدبيبة: سندعم المصالحة الوطنية بليبيا

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة رفقة وفد وزاري مساء اليوم الأحد بقصر المرادية بالعاصمة الجزائر.

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة رفقة وفد وزاري مساء اليوم الأحد بقصر المرادية بالعاصمة الجزائر.

وعبر الدبيبة في بداية اللقاء عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي تلقاها هو والوفد المرافق مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الليبي والجزائري.

وعبر الدبيبة في بداية اللقاء عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي تلقاها هو والوفد المرافق مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الليبي والجزائري.

وأكد الدبيبة على أهمية تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الارهاب.

كما أبدى الدبيبة رغبة ليبيا في تعزيز علاقاتها مع الجزائر وتطويرها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، لتحقيق التنمية الشاملة، ولمواجهة التدخلات السلبية في المنطقة.

وثمن الدبيبة احتضان الجزائر لأعمال المنتدى الليبي الجزائري، والذي سيسهم في رفع التبادل التجاري وتبادل الخبرات، والنهوض بالقطاع الخاص للمساهمة في تنويع مصادر الدخل.

ومن جانب آخر توجه رئيس الحكومة المؤقتة بالشكر لدولة الجزائر وللطاقم الجزائري الذي دعم الشركة العامة للكهرباء في أعمال صيانة وتشغيل محطة الخمس الاستعجالية، وأوضح أن هذا التعاون في مجال الطاقة يدعونا إلى تعميقها بتفعيل اتفاقيات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية.

بدوره أكد رئيس جمهورية الجزائر عن استمرار بلاده في دعم المصالحة الوطنية بليبيا.

وأكد أيضاً الرئيس الجزائري على الاستعداد لفتح المجال الجوي واستئناف الرحلات من وإلى ليبيا و فتح المنافد البرية بالنسبة للتبادل التجاري ونقل البضائع والتعجيل بفتحها بالنسبة للمسافرين بعد تقييم الوضع الأمني.