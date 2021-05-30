رئيس مجلس النواب يلتقي تجمع شباب درنة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة تجمع شباب درنة حيث تناول اللقاء أوضاع المدينة واحتياجاتها الهامة.

المستشار صالح، وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، بحث الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواءً الانتخابات البلدية أو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم ودور الشباب في بناء مدينتهم ووطنهم.

وأكد على ضرورة مشاركة المواطنين الفاعلة في هذه الاستحقاقات الهامة، خاصة شريحة الشباب الذين يعول عليهم في بناء الوطن وتقدمهم وازدهاره.

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