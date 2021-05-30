السفير الألماني يؤكد على أهمية المجتمع المدني في تعزيز القيم الديمقراطية

التقت رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ابريكة بالتمر، مع السفير الألماني لدى ليبيا اوليفر أُفتشا ، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمفوضية، مثمنة على الدور الالماني في مساعدة الليبيين على استكمال مسار بناء الدولة والتطلع الي دور أكبر من الدولة الألمانية في هذا الاتجاة.

وبحسب إيجاز صحفي للمفوضية، فقد أكدت بالتمر على ضرورة التمسك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب، معربة أن المفوضية تأمل من السفارة تشجيعها للمنظمات الألمانية غير الحكومية على العودة للعمل في ليبيا .

وأبدت المفوضية استعدادها الكامل لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها خاصة وان العلاقة بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني الألمانية تتسم بالحركية والتعاون ويتمثل ذلك في التوقيع على مذكرتي تفاهم خلال السنوات السابقة مع كل من ، منظمة فريدريتش ناومان ومنظمة فريدريتش ايبرت الالمانيتين .

من جانبه أكد السفير على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني ومن خلفهم المفوضية في تعزيز القيم المدنية والديمقراطية من حياديه إيجابية واستقلالية، كما أكد على العمل على توسيع مجالات الشراكة والتعاون خلال الفترة المقبلة.