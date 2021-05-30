خبير إيطالي: الدبيبة سيركز في زيارته لروما على قطاعات الطاقة والبنية في البلاد 

قال المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، إن “الدبيبة سيركز على قطاعات الطاقة والبنية في البلاد “.

وأضاف «روفينيتي»، في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة24»، أن “هدف الدبيبة من هذه الزيارة هو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا، مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة والنفط والبنى التحتية و الاتصالات “.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يرافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خلال زيارته إلى إيطاليا وفد يضم 7 وزراء وبعض مستشاريه علاوة على فيصل قرقاب، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

من المقرر أن يبحث الجانبان التعاون في قطاع الاتصالات، نظراً لوجود رئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك لخبرة إيطاليا وإمكانياتها الكبيرة في هذا القطاع من خلال وجود شركة “تيليكوم إيطاليا سباركل” في ليبيا وأيضاً استثمارات الشركة الليبية للإتصالات منذ عدة سنوات في شركة “ريتيليت” الإيطالية للاتصالات والتي تملك 15% من أسهمه .