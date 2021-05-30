المستشار صالح للجنة فرز المناصب السيادية بمجلس الدولة: يجب إنهاء هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، مع اعضاء لجنة ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” لفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية بحضور عضو لجنة مجلس النواب بذات الشأن الهادي الصغير.

وبحث المستشار صالح، مع أعضاء اللجنة ملف فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية لإنجاز هذا الاستحقاق الهام في هذه المرحلة، وتم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة إنهاء هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن.

والجدير بالذكر ان لجنة استلام و فرز وقبول ملفات المترشحين للمناصب السيادية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 14 لسنة 2021م قد انهت أعمالها في قبول وفرز الملفات أواخر أبريل الماضي وأحالت رئاسة مجلس النواب ملفات المترشحين التي تم فرزها وقبولها إلى “مجلس الدولة”.

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